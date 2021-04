Die thüringische CDU will vorerst nicht über eine Nominierung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen als Kandidat für die Bundestagswahl entscheiden.

Die ursprünglich für den 16. April geplante Wahlkreisversammlung werde nicht stattfinden, sagte CDU-Landeschef Hirte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dem Vernehmen nach will Hirte parteiinterne Gespräche führen. Weiter heißt es, in der Bundes-CDU gebe es Bemühungen, Maaßens Nominierung zu verhindern. Der Ex-Verfassungsschutzchef wird vom CDU-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen favorisiert. Insgesamt umfasst der Wahlkreis in Südthüringen vier Landkreise.



Maaßen stand bis 2018 an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Nach relativierenden Äußerungen über rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz geriet er in die Kritik und wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.