Nach dem Aus für die Neuwahl des Landtages im September will Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung Ende August über das weitere Vorgehen beraten.

Vize-Ministerpräsident Tiefensee sagte in Erfurt, er sehe ein gutes Fundament, um in dieser Regierung die nächsten Monate und Jahre zu gestalten. Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen bilden eine Minderheitsregierung in Thüringen. Ein sogenannter Stabilitätspakt mit der CDU sorgte in den vergangenen 16 Monaten für die nötigen Mehrheiten im Parlament. Nachdem die angestrebte Auflösung des Landtages am Freitag abgesagt wurde, will sich die CDU nicht mehr an den Pakt halten.



Ministerpräsident Ramelow betonte, dass nun Mehrheiten mithilfe von fünf Fraktionen im Parlament organisiert werden müssten. Priorität habe jetzt die Aufstellung des Landeshaushalts für 2022.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.