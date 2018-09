Der Landtag in Thüringen bekommt ein Stillzimmer.

Hintergrund ist der Fall einer Grünen-Abgeordneten. Sie hatte ihren sechs Wochen alten Sohn zur Parlamentssitzung mitgebracht und wurde des Plenarsaals verwiesen. Die Grünen in Thüringen ziehen deswegen vor das dortige Verfassungsgericht.



Nun teilte Landtagspräsident Carius mit, für das Plenum im September werde neben dem Sitzungssaal ein provisorisches Stillzimmer eingerichtet, das ab November durch ein dauerhaftes ersetzt werde. Carius schlug laut MDR zudem vor, die Geschäftsordnung so zu ändern, dass Abgeordnete künftig Kleinkinder mit in den Sitzungssaal bringen dürfen.