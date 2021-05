Bei der Umsetzung der Corona-Auflagen an Schulen hat der Thüringer Lehrerverband mehr Schutz für Lehrkräfte vor Anfeindungen gefordert.

Es brauche Möglichkeiten, solche Vorfälle schnell und unbürokratisch zu melden, heißt es in einer Mitteilung. Zudem wirbt der Verband um juristische und psychologische Unterstützung für Lehrer und Ansprechpartner im Bildungsministerium.



Hintergrund ist eine nicht repräsentative Umfrage, an der sich vom 7. bis 10. Mai 188 Lehrerinnen und Lehrer beteiligten. Dabei wurden die Pädagogen auch nach Erlebnissen mit direkter psychischer Gewalt im Zusammenhang mit dem Durchsetzen der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen befragt.



Dem Verband zufolge berichteten Betroffene, dass sie zum Beispiel mit Holocaust-Opfern verglichen oder als "Judenlehrerin" bezeichnet wurden. Auch von Hassmails und tätlichen Angriffen wie Bespucken, Tritten vor den Oberschenkel und in den Bauch sei berichtet worden. Der Thüringer Lehrerverband bezeichnete die Entwicklungen als alarmierend. Es gebe massive Versuche, aktuelle gesellschaftspolitische Konflikte auch in den Schulen auszutragen. In Thüringen gibt es rund 20.000 Lehrerinnen und Lehrer.

