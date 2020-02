Der FDP-Vorsitzende Lindner schlägt vor, in Thüringen übergangsweise den Präsidenten des Landesverfassungsgerichtes, Kaufmann, zum Ministerpräsidenten zu wählen.

Lindner sagte dem "Tagesspiegel", er plädiere weiterhin dafür, eine unabhängige Person zum Regierungschef zu wählen. So könnten schnell Neuwahlen herbeigeführt werden, um die Situation in Thüringen zu beruhigen.



Der frühere Ministerpräsident Ramelow von der Linken hatte angekündigt, sich nach dem Rücktritt des FDP-Politikers Kemmerich erneut zur Wahl zu stellen. Er will dann den Weg für Neuwahlen bereiten. Für eine Mehrheit braucht Ramelow aber die Unterstützung von CDU oder FDP.