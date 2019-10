Die Partei "Die Linke" von Ministerpräsident Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen. Während die AfD ihr Ergebnis mehr als verdoppeln kann, muss die CDU starke Verluste hinnehmen. Die Regierungsbildung in dem Bundesland dürfte kompliziert werden.

Und hier die Zahlen aus der Prognose von infratest/dimap: Die Linke zieht an der CDU vorbei und wird stärkste Kraft mit einem Ergebnis von 29,5 Prozent. Das ist ein Plus von 1,3 Punkten im Vergleich zu 2014. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mohring verliert elf Punkte und kommt laut Prognose auf 22,5 Prozent. Für die AfD mit dem Politiker Höcke werden 24 Prozent vorhergesagt - nach 10,6 Prozent vor fünf Jahren.



Nach der Prognose folgen die Sozialdemokraten und die Grünen - die bisherigen Bündnispartner der Linkspartei in der Landesregierung. Die SPD erzielt 8,5 Prozent, das bedeutet einen Verlust von 3,9 Punkten. Auch die Grünen verlieren leicht auf 5,5 Prozent. Die FDP kann zwar zulegen und erreicht laut Prognose etwa fünf Prozent. Allerdings ist hier noch unsicher, ob das am Ende für den Wiedereinzug ins Parlament reicht.



Nach dem bisherigen Stand der Dinge dürfte sich die Bildung einer neuen Landesregierung als schwierig erweisen. Linke und CDU wollen nicht gemeinsam regieren, auch wenn die Zahlen das ermöglichen würden. Ebenfalls laut Prognose knapp möglich wäre ein Bündnis aus Linken, SPD, Grünen und FDP. Für eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP - ein sogenanntes Simbabwe-Bündnis - reicht es dagegen derzeit nicht. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.



Die Beteiligung lag bei 65,5 Prozent und damit deutlich über dem Wert von 52,7 Prozent bei der Wahl 2014.