Nach der umstrittenen Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten Kemmerich mithilfe der AfD verzeichnet "Die Linke" offenbar einen Anstieg bei den Parteieintritten.

Seit gestern seien zehnmal so viele Mitglieder eingetreten wie üblich, sagte Bundesgeschäftsführer Schindler der Nachrichtenagentur AFP. Bis Donnerstagmittag seien bundesweit 113 Eintritte verzeichnet worden. Schindler appellierte an FDP-Chef Lindner, rasch für Kemmerichs Rücktritt zu sorgen. Die FDP müsse klar Stellung beziehen, ob sie "an der Seite der Faschisten oder auf dem Boden der Demokratie" stehe.