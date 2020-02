In Thüringen haben Linke, SPD und Grüne Ministerpräsident Kemmerich ein Ultimatum für seinen Rücktritt gestellt. Kemmerich solle bis Sonntag sein Amt niederlegen, erklärten Vertreter der drei Parteien am Abend in Erfurt.

Zugleich forderten sie die Fraktionen von CDU und FDP auf, die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu ermöglichen. Der FDP-Landesvorstand sprach Kemmerich am Abend das Vertrauen aus. Die Fraktion hatte gestern beschlossen, die Auflösung des Landtags zu beantragen. Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner warnte Kemmerich nach eigenen Angaben bereits im Vorfeld vor einer möglichen Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Man dürfe sich nicht in eine Abhängigkeit der AfD begeben, sagte Lindner im ZDF.



In Erfurt berät seit mehreren Stunden die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer mit der Landtagsfraktion und dem Landesvorstand ihrer Partei über Konsequenzen aus dem Wahleklat. Kramp-Karrenbauer hatte kritisiert, dass sich Kemmerich mit den Stimmen der AfD wählen ließ. Aus ihrer Sicht hätten sich die Christdemokraten im dritten Wahlgang enthalten sollen.



CDU-Landeschef Mohring hatte sich gegen Neuwahlen ausgesprochen. Der Landesvorstand sprach ihm am Abend das Vertrauen aus.