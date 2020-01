In Thüringen hat die Linkspartei von Ministerpräsident Ramelow mit SPD und Grünen eine Grundsatzeinigung über eine Minderheitsregierung erzielt.

Die Linkspartei erkärte gestern Abend in Erfurt, der Vertrag zwischen den drei Parteien sei "im Prinzip durch". Auch SPD-Landeschef Tiefensee betonte, noch offene Details seien "nicht kriegsentscheidend". Am kommenden Mittwoch werde man zu abschließenden Beratungen zusammenkommen. Damit dürfte eine Projekt-Regierung von Linken und der CDU vom Tisch sei.



Bei der Landtagswahl am 27. Oktober war die Linkspartei stärkste Kraft geworden, vor AfD und CDU. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition verlor bei der Wahl zwar ihre Mehrheit, Ramelow blieb aber geschäftsführend im Amt.