Rund vier Wochen nach der Wahl in Thüringen ist die Linken-Politikerin Keller ist zur neuen Landtagspräsidentin gewählt worden.

Die ehemalige Bauministerin und Landrätin erhielt in der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments 52 von 90 abgegebenen Stimmen. Der Linken stand das Vorschlagsrecht zu, da sie erstmals stärkste Kraft im neuen Landtag ist. Mit der Konstituierung endete auch die reguläre Amtszeit der rot-rot-grünen Regierung unter Ministerpräsident Ramelow von der Linken. Allerdings bleibt das bisherige Kabinett vorerst weiter geschäftsführend im Amt. Die Bildung einer neuen Mehrheit in Thüringen gestaltet sich indes schwierig. Seit der Landtagswahl am 27. Oktober fehlen Rot-Rot-Grün vier Stimmen, so dass das Bündnis um Unterstützung aus anderen Fraktionen werben muss. Ramelow will sich spätestens im Februar zur Wiederwahl als Ministerpräsident stellen.