Die Linkspartei in Thüringen zieht mit Ministerpräsident Ramelow als Spitzenkandidat in den Wahlkampf für die Landtagswahl im Oktober.

Der 63-Jährige wurde auf einem Parteitag in Arnstadt mit 97 Prozent der Stimmen an die Spitze der Landesliste gewählt. Ramelow ist seit 2014 Ministerpräsident in Thüringen und führt eine Regierung aus Linkspartei, SPD und Grünen.