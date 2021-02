Der Corona-Lockdown in Thüringen wird bis zum 15. März verlängert.

Laut einer Verordnung, die morgen in Kraft tritt, bleiben die Kontaktbeschränkungen und Ladenschließungen bis zu diesem Termin bestehen. Vorgesehen sind aber zugleich Lockerungen in einzelnen Bereichen. So dürfen Fahrschulen wieder öffnen. Ab dem 1. März können Friseure, Gartenmärkte und Blumenläden wieder Kunden empfangen. Bereits am Montag sollen Grundschulen und Kindergärten im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen. Die Klassen fünf und sechs sollen ab 1. März folgen. Thüringen hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von allen Bundesländern.



Morgen will Bundeskanzlerin Merkel an einer Videokoferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder und den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern teilnehmen. Im Vorfeld der Runde kamen aus einigen Kommunen mit niedrigen Infektionszahlen Forderungen nach rascheren Lockerungen der Corona-Maßnahmen, insbesondere für den Einzelhandel.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.