In Thüringen ist Innenminister Maier auf einem Parteitag der SPD zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden.

Maier erhielt 82,7 Prozent der abgegebenen Stimmen und folgt damit Wirtschaftsminister Tiefensee, der aus Altersgründen nicht erneut für das Parteiamt kandidierte.



Auch in mehreren CDU-Landesverbänden wurden die Vorsitzenden gewählt. In Hamburg führt künftig der Bundestagsabgeordnete Ploß die Partei. Sein Vorgänger Heintze war nach dem schlechten Ergebnis der CDU bei der Bürgerschaftswahl im Februar nicht mehr angetreten. In Hessen wurde Ministerpräsident Bouffier als Vorsitzender der Landes-CDU bestätigt. Auf einem Parteitag im nordhessischen Willingen erhielt er knapp 93 Prozent der Stimmen. In Bremen wurde der CDU-Vorsitzende Meyer-Hedder ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.