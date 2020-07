Im ostthüringischen Altenburg haben nach Polizeiangaben rund 1.200 Menschen gegen eine AfD-Kundgebung demonstriert.

An der AfD-Veranstaltung unter dem Motto "Einigkeit macht stark" nahmen demnach etwa 400 Menschen teil; es traten die AfD-Politiker Höcke und Kalbitz auf. Sie gelten als Wortführer des nach eigenen Angaben inzwischen aufgelösten "Flügels" in der Partei, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde.



Nach Angaben der Polizei gab es in Altenburg keine größeren Zwischenfälle. Sie war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die beiden Demonstrationen auf dem Marktplatz voneinander zu trennen.