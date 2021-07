Linke und Grüne im Thüringer Landtag haben sich zu kurzfristig einberufenen Fraktionssitzungen getroffen.

Die beiden Regierungsparteien beraten darüber, ob sie an der für Montag geplanten Abstimmung über die Auflösung des Parlaments festhalten wollen. Diese ist Voraussetzung dafür, dass wie geplant am 26. September eine vorgezogene Landtagswahl stattfinden kann - parallel zur Bundestagswahl.



Für die Auflösung des Landtags ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag. Sie ist bei Entscheidungen auf Stimmen der CDU angewiesen. Allerdings gibt es in den Reihen der CDU sowie der Linken mehrere Verweigerer. Damit gäbe es derzeit nicht die nötige Mehrheit für die Auflösung. Vermieden werden soll, dass man bei der Entscheidung auf Stimmen der AfD angewiesen ist.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.