Thüringens Ministerpräsident Kemmerich hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt.

Das teilte die Landtagsfraktion des FDP-Politikers in Erfurt mit. Aus den Reihen der Großen Koalition in Berlin kam parallel die Forderung nach einer baldigen Neuwahl in Thüringen. Nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses teilten CDU, CSU und SPD mit, es gehe darum, rasch für "stabile Verhältnisse" in dem Bundesland zu sorgen. Eine erneute Regierungsbildung oder politische Mehrheiten mit Stimmen der AfD müssten zudem ausgeschlossen werden, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss der Regierungskoalition.



Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Adams hat die sofortige Rücktrittserklärung begrüßt. Das sei überfällig, sagte er in Erfurt. Zum Glück sei das jetzt das Ende der Trickserei. Der Druck der Straße habe den Schritt bewirkt.



Kemmerich hatte am Donnerstag - einen Tag nach seiner Wahl - angekündigt, sein Amt niederzulegen, jedoch bis jetzt kein Rücktrittsgesuch eingereicht.



Nach dem Eklat um die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen hatte sich zuvor Bundeskanzlerin Merkel von ihrem Ost-Beauftragten Hirte getrennt. Der CDU-Politiker erklärte, Merkel habe ihm in einem Gespräch mitgeteilt, dass er nicht mehr Beauftragter für die Neuen Länder sein könne. Deswegen habe er um seine Entlassung gebeten. Hirte hatte dem FDP-Politiker Kemmerich zu seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens öffentlich gratuliert. Kemmerichs Mehrheit im Landtag war mit Hilfe der Stimmen aus der AfD-Fraktion zustande gekommen.