Thüringens CDU-Vorsitzender Mohring hat eine mögliche Unterstützung einer von der Linkspartei geführten Minderheitsregierung bei einzelnen Projekten verteidigt.

Er sagte der "Rheinischen Post", er lese und höre jede Wortmeldung. Man entscheide aber vor Ort, wie man die Abgrenzung zur Linkspartei umsetze. Mohring betonte, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur Zusammenarbeit mit der Linken sei im Grunde richtig. Die Lage habe sich aber verändert, denn in Thüringen gebe es eine zeitlich begrenzte Sondersituation.



In dem Bundesland kann ohne die Linke oder die AfD keine Regierung gebildet werden. Die bisherige rot-rot-grüne Regierung hat keine eigene Mehrheit im Parlament. CDU und FDP haben deshalb bei einzelnen Projekten eine Unterstützung im Landtag in Aussicht gestellt.