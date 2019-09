Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags wirft den Behörden in Bezug auf die rechtsextreme Terrorzelle schwere Versäumnisse vor.

Im Abschlussbericht kritisieren die Abgeordneten das Vorgehen von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Darin seien zahlreiche konkrete Fehler der Polizei aufgeführt, sowohl während der Suche nach den Terroristen als auch nach dem Auffliegen der NSU-Zelle in Eisenach. Weiter heißt es, im Verfassungsschutz habe ein Mangel an Sach- und Fachkompetenz bestanden, der zu Fehleinschätzungen geführt habe. Auch Richter und Staatsanwälte hätten nur wenige Erkenntnisse gehabt oder diese nicht für relevant erachtet, heißt es in dem mehr als 2.000-seitigen Bericht, der morgen in Erfurt vorgestellt werden soll.



Kritik üben die Abgeordneten auch am Landesinnenministerium. Wichtige Akten etwa über Polizeispitzel in der rechtsextremen Szene habe der Ausschuss nicht einsehen dürfen.



Der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss war 2015 eingesetzt worden.