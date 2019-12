In Thüringen hat sich ein Parteitag der Linken für die Bildung einer Minderheitsregierung ausgesprochen.

In einem in Erfurt einstimmig verabschiedeten Antrag heißt es, man wolle Gespräche zur projektbezogenen Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Fraktionen führen. Die Delegierten stellten sich damit in Erfurt hinter das Vorhaben ihres Parteikollegen, Ministerpräsident Ramelow.



Die Linke war bei der Landtagswahl im Oktober stärkste Kraft geworden und will die bisherige rot-rot-grüne Koalition fortsetzen, obwohl das Bündnis über zu wenig Mandate im Parlament verfügt. Ramelow will mit wechselnden Mehrheiten regieren.



Sollte ein gemeinsames Regierungsprogramm mit SPD und Grünen zustandekommen, will die Linke voraussichtlich Mitte Januar dazu noch eine Mitgliederbefragung starten.



CDU und FDP in Thüringen schließen eine Duldung oder Tolerierung von Rot-Rot-Grün bislang aus.