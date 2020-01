In Thüringen haben sich Linke, SPD und Grüne auf ein Programm für ihre geplante Minderheitsregierung verständigt.

Über die Verteilung der Ministerien müsse noch verhandelt werden, teilten die Parteispitzen am Abend in Erfurt mit. Erforderlich sei zudem die Zustimmung von Parteitagen der SPD und Grünen sowie einer Mitgliederbefragung der Linken. Rot-Rot-Grün verfügt seit der Landtagswahl im Oktober nicht mehr über eine eigene Mehrheit. Das neue Bündnis ist ein Novum, weil es nicht von weiteren Parteien toleriert wird. Es will sich stattdessen im Landtag bei CDU und FDP Mehrheiten für konkrete Projekte suchen. Auf Stimmen der AfD soll indes verzichtet werden.



Hintergrund sind die komplizierten Mehrheitsverhältnisse. Andere Bündnisse waren politisch nicht durchsetzbar, weil die CDU nicht regulär mit der Linken zusammenarbeiten und zudem keine der Parteien mit der AfD kooperieren will.