Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags wirft den Behörden in Bezug auf die rechtsextreme Terrorzelle schwere Versäumnisse vor.

Im Abschlussbericht kritisieren die Abgeordneten das Vorgehen von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab schreibt. Aufgeführt seien zahlreiche konkrete Fehler, sowohl während der Suche nach den Terroristen als auch nach dem Auffliegen der NSU-Zelle in Eisenach. Ein Mangel an Kompetenz im Verfassungsschutz habe zu Fehleinschätzungen geführt.

Der mehr als 2.000 Seiten starke Bericht soll morgen in Erfurt vorgestellt werden.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es bleibe der Eindruck, dass alles, was man über den NSU wisse, nur der Spitze eines Eisbergs ähnele. Weitere Aufklärung sei nötig.