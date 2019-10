Ministerpräsident Ramelow erklärte, es gebe einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Diesen Auftrag werde er auch annehmen, sagte der Linken-Politiker. Der AfD-Landesvorsitzende Höcke erklärte hingegen, die Landesregierung sei abgewählt worden. Der CDU-Landesvorsitzende Mohring äußerte sich enttäuscht. Das Ergebnis ermögliche keine Regierungsbildung in der demokratischen Mitte. SPD-Spitzenkandidat Tiefensee erklärte, er hätte sich ein besseres Ergebnis für seine Partei gewünscht. Entscheidend sei nun, dass jetzt eine stabile Regierung gebildet werde könne.

Über die Landtagswahl in Thüringen berichten wir auch in einer Sondersendung im Anschluss an die Nachrichten.