Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat den Aufbau einer ostdeutschen Stiftung für Agrarland vorgeschlagen.

Der Linke-Politiker reagiert damit auf Sorgen von Landwirten angesichts des offenbar zunehmenden Interesses von Banken, Fonds oder Lebensmittelhändlern wie dem Discounter Aldi an Äckern, Wiesen und Wäldern in Ostdeutschland. Das treibt auch Preise für Agraflächen hoch. Ramelow sagte der Deutschen Presseagentur, eine solche Stiftung müsse von den Bundesländern gebildet werden. Darin eingebracht werden sollten dann die Flächen der bundeseigenen "Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH".



Gegen den Verkauf von Agrarland an außerlandwirtschaftliche Investoren protestierten zuletzt regelmäßig die "Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft". Es schaffe Unfrieden in den Dörfern, wenn bäuerlichen Betrieben die Existenzgrundlage entzogen werde und gleichzeitig Investoren viel Geld verdienten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.