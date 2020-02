Die Thüringer Linken wollen den ehemaligen Ministerpräsidenten Ramelow nur erneut aufstellen, wenn es eine demokratische Mehrheit für ihn gibt.

Man sei dazu mit einigen CDU-Landtagsabgeordneten im Gespräch, sagte die Linken-Landesvorsitzende Hennig-Wellsow. Diese wüssten, was auf dem Spiel stehe. Zudem sei sie sicher, dass die thüringische CDU in der Lage sei, eine eigene Entscheidung zu treffen. CDU-Generalsekretär Ziemiak bekräftigte dagegen, Ramelow habe keine Mehrheit im Erfurter Landtag und werde deswegen auch keine Stimme von der CDU erhalten. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende in Schleswig-Holstein, Prien, plädierte hingegen dafür, bei einer erneuten Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten, den Fraktionszwang aufzuheben. Die Parlamentarier müssten frei abstimmen können, erklärte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin im Deutschlandfunk. Die Linke sei ein politischer Gegner, die AfD ein Feind.