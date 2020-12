Die Thüringer Landesregierung hat grünes Licht für einen neuen MDR-Staatsvertrag gegeben.

Ministerpräsident Ramelow unterzeichnete in Erfurt die geplante Neufassung. Die Übereinkunft regelt unter anderem den Programmauftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und die Zusammensetzung seiner Gremien. So soll der Rundfunkrat vergrößert werden, damit der Anteil staatlicher und staatsnaher Mitglieder sinkt. Neu hinzukommen würden Vertreterinnen und Vertreter von Migranten- und LGBTQ-Verbänden.



Der Rundfunkrat fungiert als Aufsichtsgremium. Er wird von politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppierungen besetzt. Damit der Vertrag in Kraft treten kann, müssen die Regierungschefs von Sachsen und Sachsen-Anhalt ebenfalls unterschreiben. Auch alle drei Landtage müssen zustimmen. Der geltende MDR-Staatsvertrag ist fast 30 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.