Thüringens Ministerpräsident Ramelow ist offenbar bereit, unter Vermittlung von Altbundespräsident Gauck mit dem Vorsitzenden der Landes-CDU, Mohring, über eine sogenannte Projektregierung zu sprechen.

Die Staatskanzlei in Erfurt erklärte nach Angaben der "Rheinischen Post", Ramelow würde sich einem Gespräch mit Gauck sicher nicht verschließen. - Thüringens Ex-Regierungschef Althaus von der CDU hatte vorgeschlagen, dass seine Partei mit Ramelow mehrere Projekte vereinbaren könnte, ohne eine formale Koalition zu bilden. Auch Gauck hatte für Gespräche zwischen CDU und Linken plädiert. Mohring zeigte sich offen für den Vorschlag, in der Bundes-CDU wird dieser dagegen kritisch gesehen.



In Thüringen ist seit der Landtagswahl im Oktober immer noch nicht klar, welche Koalition die Regierung bilden soll. Die Linkspartei war stärkste Kraft vor der AfD und der CDU geworden. Das bisherige rot-rot-grüne Bündnis kommt nicht mehr auf die nötige Mehrheit. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben die Parteien ausgeschlossen.