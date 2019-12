Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen hat Ministerpräsident Ramelow für eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinaus geworben.

Als Minderheitsregierung werde Rot-Rot-Grün in Thüringen künftig gezwungen sein, in neuer Form mit der demokratischen Opposition zusammenzuarbeiten, sagte der Linken-Politiker in einer Regierungserklärung in Erfurt. Ramelow sicherte den Oppositionsfraktionen zu, ihre Ideen vorurteilsfrei zu prüfen und auf CDU und FDP zuzugehen. Er sei zuversichtlich, dass das Modell Minderheitsregierung in Thüringen gelingen könne.



Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die Koalition von Linkspartei, SPD und Grünen ihre Mehrheit verloren. Das bisherige Kabinett ist vorerst geschäftsführend im Amt.