Thüringens staatlicher Reparaturbonus für kaputte Elektrogeräte stößt nach Angaben der Landesregierung auf erstes Interesse.

Seit dem Start Mitte Juni seien bereits mehr als 400 Anträge gestellt worden, teilte das Landesumweltministerium der Deutschen Presseagentur auf Anfrage mit. Wer beispielsweise seine Waschmaschine, seinen Kühlschrank oder Laptop reparieren lässt, statt solche Elektrogeräte zu entsorgen, bekommt vom Land die Hälfte der Reparaturkosten erstattet. Insgesamt habe sich Thüringen bisher mit mehr als 19.200 Euro an den Rechnungen beteiligt, heißt es. Mit dem Programm wolle man der Wegwerf-Mentalität entgegenwirken.



Laut Umweltministerin Siegesmund gibt es bereits Interesse aus anderen Bundesländern an dem Programm. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hätten in ihrem Haus direkt nachgefragt, sagte die Grünen-Politikerin. Hessen und Rheinland-Pfalz hätten sich bei der Thüringer Verbraucherzentrale gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.