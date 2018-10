Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Klöckner ist auf dem Landesparteitag in Lahnstein am Rhein als Landeschefin wiedergewählt worden.

Sie erhielt 278 Stimmen und wurde damit mit rund 80 Prozent in ihrem Amt bestätigt. Vor zwei Jahren hatte sie noch 85,6 Prozent der Stimmen bekommen. Klöckner hat in der Großen Koalition in Berlin das Amt der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft inne.



Auch der Thüringer CDU-Vorsitzende Mohring wurde in seinem Amt bestätigt. Auf dem Landesparteitag in Leinefelde-Worbis erhielt er 91,5 Prozent der Stimmen und schnitt damit deutlich besser ab als vor zwei Jahren. Damals hatten rund 81,6 Prozent der Delegierten für Mohring votiert.