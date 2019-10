Nach der Landtagswahl in Thüringen streben die Parteien der bisherigen rot-rot-grünen Koalition eine weitere gemeinsame Regierung an.

Dies teilten die Landesvorsitzende der Linken, Henning-Wellsow, und SPD-Landeschef Tiefensee nach einem ersten Gespräch in Erfurt mit. Ihre beiden Parteien und die Grünen stünden zusammen, um eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Siegesmund, forderte CDU und FDP auf, neue Wege bei der Zusammenarbeit zu suchen. Es dürfe hier keine Verweigerungshaltung geben. Siegesmund zielte damit indirekt auf die Unterstützung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ab.



Zu dem Treffen in Erfurt hatte Ministerpräsident Ramelow eingeladen. Die bisherige Dreierkoalition hatte am Sonntag ihre Mehrheit verloren, obwohl die Linke stärkste Partei wurde. FDP und CDU schließen eine Koalition mit der Linkspartei aus. Mit der AfD, die bei der Wahl zweitstärkste Kraft wurde, will keine der anderen Parteien zusammenarbeiten.