Nach dem Defekt an einer Fernwärmeleitung ist am Morgen die Versorgung der Bevölkerung im thüringischen Jena wieder aufgenommen worden.

Die Stadtwerke hätten die Reparaturen abgeschlossen, teilte die Stadt mit. Etwa 6.500 Haushalte waren betroffen. Jena hatte gestern Abend den Katastrophenfall ausgerufen. Die Menschen wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um die Wärme möglichst lange in ihren Wohnungen zu halten. Die Stadt hob die coronabedingten Kontaktbeschränkungen vorübergehend auf, um es den Betroffenen zu ermöglichen, anderswo unterzukommen. In Thüringen waren in der Nacht auf Mittwoch Tiefsttemperaturen von stellenweise mehr als minus 26 Grad gemessen worden.

