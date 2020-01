In Thüringen hat die SPD als erste Partei die Voraussetzungen für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geschaffen.

In Erfurt stimmte ein Parteitag mit großer Mehrheit für ein Bündnis mit den Grünen und der Linkspartei. Der Bundesvorsitzende Walter-Borjans hatte zuvor für eine Zusammenarbeit geworben. Bei der Landtagswahl im Oktober erhielten die Sozialdemokraten 8,2 Prozent der Stimmen, rund ein Drittel weniger als vor fünf Jahren. Morgen wollen auch die Grünen über eine Beteiligung an einer Minderheitsregierung entscheiden. Bei der Linken werden die Mitglieder befragt. Ministerpräsident Ramelow will sich Anfang Februar im Landtag zur Wiederwahl stellen. Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung wäre auf die Stimmen von CDU oder FDP angewiesen. Alle Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD im Landtag ab.