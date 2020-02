Die SPD beharrt auf der Wahl des Linken-Politikers Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten - zumindest für eine Übergangszeit bis zu Neuwahlen.

Das machten die Bundesvorsitzenden Walter-Borjans und Esken sowie der Thüringer SPD-Chef Tiefensee am Rande einer Klausurtagung des Bundesvorstands in Berlin deutlich. Sie forderten CDU und FDP auf, mit für die dafür notwendige Mehrheit im Landtag zu sorgen. Auch der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, appellierte an die CDU, Ramelows Wiederwahl zu ermöglichen. Er sagte im Deutschlandfunk, dieser werde nicht antreten, wenn er von Stimmen der AfD abhängig sei.



Die Sozialdemokraten stellten sich damit gegen eine Forderung des FDP-Bundesvorsitzenden Lindner, übergangsweise einen neutralen Kandidaten zum Ministerpräsidenten zu küren. Tiefensee nannte den Vorschlag "unverschämt". Lindner hatte auf das Beispiel Österreichs verwiesen. Dort war im vergangenen Mai die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs übergangsweise zur Bundeskanzlerin ernannt worden.