SPD und Grüne haben den Aufruf der CDU zurückgewiesen, in Thüringen einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorzuschlagen.

Die SPD-Bundesvorsitzende Esken nannte den Vorstoß von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer realitätsfremd. Der Vorsitzende der Thüringer Sozialdemokraten, Tiefensee, sprach von einem untauglichen Versuch, Rot-Rot-Grün zu spalten. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Adams, sagte, er glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position sei, Ratschläge oder Aufträge zu erteilen.



Der mit Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählte Ministerpräsident Kemmerich bekräftigte unterdessen, dass er vorerst im Amt bleibt. Für wichtige Entscheidungen der Landesregierung brauche es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied, erklärte der FDP-Politiker nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Keller in Erfurt. Diese betonte, Kemmerich stehe aber einer Amtsübergabe noch in diesem Monat nicht entgegen.



Auf Bundesebene beraten Union und SPD morgen im Koalitionsausschuss über die Folgen der Ministerpräsidentenwahl.