Die Spitze der Bundes-SPD hat das Vorgehen der Landes-CDU in der Regierungskrise Thüringens kritisiert.

Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans erklärten in Berlin, das Verhalten der thüringischen Christdemokraten sei prinzipienlos und überheblich. Jede Verzögerung der Bildung einer handlungsfähigen Landesregierung untergrabe das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Demokratie.



Die Landes-CDU hatte gestern den Vorschlag des früheren Ministerpräsidenten Ramelow zur Lösung der Regierungskrise weitgehend abgelehnt. Partei- und Fraktionschef Mohring sagte in Erfurt, eine technische Regierung von nur 70 Tagen greife zu kurz. Stattdessen müsse ein Expertenkabinett einen Landeshaushalt für 2021 erstellen und diesen verabschieden lassen. Erst dann könne es Neuwahlen geben, so Mohring.



Die Übergangsregierung soll nach dem Willen Ramelows von der früheren Ministerpräsidentin und CDU-Politikerin Lieberknecht geleitet werden. Neben Ramelows Linkspartei haben auch SPD und Grüne ihre Zustimmung bekundet; FDP und AfD sind dagegen.



Im Thüringer Landtag in Erfurt kommen heute die Fraktionen der Parteien jeweils zu Sitzungen zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.