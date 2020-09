In Thüringen geht der Streit über die Wahl den AfD-Politikers Etzrodt zum Stadtratsvorsitzenden weiter.

Die Landesvorsitzende der Linken, Hennig-Wellsow, warf der CDU vor, Etzrodt gewählt zu haben und Handlanger einer "extrem rechten Partei" zu sein. Der scheidende SPD-Landeschef Tiefensee hielt der CDU vor, sie positioniere sich nicht klar gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Deren Abgrenzungsrhetorik nehme ihnen niemand mehr ab. Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Schneider, kritisierte, die CDU habe aus dem Fall Kemmerich nichts gelernt. Sie habe in Gera mit der AfD gemeinsam Anträge eingebracht sowie einen AfD-Kandidaten an die Spitze des Stadtrats gewählt: "Dass sich die CDU vor Ort von Feinden der Demokratie einspannen und repräsentieren lässt, ist skandalös!"



Die CDU-Spitze wies die Vorwürfe zurück. Der neue CDU-Landeschef Hirte betonte, die Geraer CDU habe sich in der Fraktion klar darauf verständigt, den AfD-Kandidaten nicht zu wählen. Genau so sei es dann auch erfolgt. Der CDU-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Voigt, erklärte ebenfalls, die CDU habe in Gera klare Haltung gezeigt und den AfD-Mann nicht gewählt.

Auschwitz-Komitee: "Verheerendes Signal"

Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Brandner, nannte die Wahl von Etzrodt zum Geraer Stadtratsvorsitzenden dagegen "gelebte Demokratie". AfD-Chef Chrupalla schickte seine Glückwünsche nach Gera und freut sich über einen "wichtigen kommunalpolitischen Erfolg".



Oberbürgermeister Vonarb (parteilos) mahnte mit Blick auf die Wahl, der Stadtratsvorsitz bedeute, "ein konstruktives Miteinander zu fördern". Einzel-, Fraktions- und Parteiinteressen hätten hier "keinen Platz". Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner nannte die Vorgänge in Gera ein "beschämendes Ereignis". Erneut hätten die demokratischen Parteien versagt.



Das Internationale Auschwitz Komitee hatten den Vorgang zuvor scharf kritisiert. Heute sprach Vizepräsident Heubner in Berlin von einem würdelosen und geschichtsvergessenen Vorgang. Es handele sich um einen "Zusammenbruch an Glaubwürdigkeit und eine Destabilisierung der Demokratie". Wenn in Gera Stadtverordnete einen AfD-Vertreter zu einem der wichtigsten Repräsentanten der Stadt wählten, sei das ein verheerendes Signal.

Aus dem Umfeld von Björn Höcke

Etzrodt, der nach den Worten von DLF-Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard zum Umfeld von AfD-Rechtsaußen Höcke gezählt wird, hatte am gestern Abend bei der Wahl zum Vorsitzenden des Stadtrats in geheimer Abstimmung 23 von 40 Stimmen. Die AfD-Fraktion selbst hat nur zwölf Mitglieder, elf Stimmen kamen damit aus anderen Fraktionen. Die AfD hatte als größte Fraktion im Geraer Stadtrat das Vorschlagsrecht.Der Stadtratsvorsitzende ist für den Ablauf der Sitzungen verantwortlich. Dazu gehören im Wesentlichen die Eröffnung und Schließung der Sitzung sowie die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Zudem hat er das Recht, einzelne Stadtratsmitglieder bei ungebührlichem Benehmen zur Ordnung zu rufen und gegebenenfalls auszuschließen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.