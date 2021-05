Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Nach Informationen unseres Korrespondenten in Erfurt wird der Landesverband inzwischen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. In einer Vorlage für die gestrige Sitzung des Thüringer Kabinetts heißt es nach Teilnehmerangaben, es lägen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor. Die Einstufung durch den Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes wurde demnach bereits Mitte März formal in Kraft gesetzt.



Zuvor galt die Thüringer AfD unter ihrem Vorsitzenden Höcke als Verdachtsfall. Höcke war eine zentrale Figur der rechtsextremen und inzwischen formal aufgelösten AfD-Gruppierung "Der Flügel".

