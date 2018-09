Der Thüringer Verfassungsschutz erklärt den Landesverband der AfD offiziell zum Prüffall.

Präsident Kramer sagte bei der Vorlage des Landesverfassungsschutzberichts in Erfurt, die AfD grenze sich immer weniger von rechtsextremistischen Gruppen ab. In Chemnitz habe der Landesverband der Partei zu den Mitorganisationen des sogenannten Schweigemarsches gehört, an dem 2.500 bekannte Rechtsextremisten teilgenommen hätten. Dabei sei ein Schulterschluss zsischender AfD und Rechtsextremisten sichtbar geworden.



Bisher gibt es noch keine definitive Entscheidung, ob der Landesverband unter Führung des Politikers Höcke ganz oder in Teilen als rechtsextremistisch eingestuft und unter Beobachtung gestellt wird. Kramer sagte, mehrere Mitarbeiter würden aber damit beauftragt, ab sofort systematisch öffentlich zugängliche Informationen zu sammeln und auszuwerten. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werde man in wenigen Monaten entscheiden, ob die Thüringer AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet werden soll.