Das Oberverwaltungsgericht in Weimar entschied, dass das Land die Kosten für Sicherungsarbeiten in zwei stillgelegten Kali-Gruben im Wartburgkreis weiterhin tragen muss. Die Arbeiten in mehreren hundert Metern Tiefe sind nötig, um einen Einsturz der Hohlräume zu verhindern. Formal ging es um Umweltschäden, die durch den Kali-Abbau in der DDR entstanden.

1999 war vertraglich vereinbart worden, dass K+S keine Kosten für die Sicherungsarbeiten tragen muss. Das Oberverwaltungsgericht erklärte Verträge zwischen Thüringen, einer Treuhand-Nachfolgegesellschaft sowie dem Konzern für wirksam.

