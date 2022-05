Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt ist 2021 erneut gestiegen. (dpa)

2021 stieg ihre Zahl um 1,3 Prozent auf rund 161.000, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Innenministerien und die Landeskriminalämter in allen Bundesländern berichtete. Zwei Drittel der polizeilich registrierten Opfer seien Frauen, die Täter meist Partner oder Ex-Partner. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Gewalttaten entwickelten sich demnach regional sehr unterschiedlich. In 8 der 16 Bundesländer sind die Zahlen gestiegen. Thüringen verzeichnet mit 24 Prozent den stärksten Zuwachs. Dahinter kommen Niedersachsen (plus 12,9) und das Land Bremen/Bremerhaven (plus 9,1). Den größten Rückgang melden das Saarland (minus 7,1 Prozent) und Hamburg (minus 6,3).

Bundesregierung will gesetzlichen Rahmen anpassen

Bundesfamilienministerin Paus will den Zugang zu Schutz und Beratung gesetzlich regeln. Das Hilfesystem müsse bedarfsgerecht ausgebaut und es müsse einen einheitlichen Rechtsrahmen für die verlässliche finanzielle Absicherung geschaffen werden, sagte die Grünen-Politikerin. Trotz der bundesweit rund 350 Frauenhäuser, 100 Schutzwohnungen und 600 Beratungsstellen sei das Angebot unzureichend. NRW-Familienminister Stamp (FDP) hob hervor, dass Corona-Pandemie etwa durch Kontaktbeschränkungen oder Quarantänezeiten die Vorfälle von häuslicher Gewalt noch verstärkt hätten.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.