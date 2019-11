Der Vorstoß von thüringischen CDU-Kommunalpolitikern, Gespräche mit der AfD aufzunehmen, hat viel Kritik ausgelöst.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, nannte das Schreiben der 17 Politiker verantwortungslos. CDU-Generalsekretär Ziemiak bezeichnete die Idee als "irre". Seine Partei habe einen Beschluss auf einem Bundesparteitag gefasst. Die Meinung der CDU habe sich nicht geändert. Zitat: "Punkt, aus. Ende der Durchsage". SPD-Generalsekretär Klingbeil twitterte, die, so wörtlich, "Brandmauer nach Rechts" in der Union bekomme immer mehr Risse. Dagegen erklärte der stellvertretende AfD-Vorsitzende Pazderski, bisher sei seiner Partei bundesweit von allen anderen Parteien nur Ablehnung entgegengebracht worden. Doch die Front bröckle.



Die 17 Kommunalpolitiker in Thüringen hatten ergebnisoffene Gespräche mit der AfD über eine Regierungsbildung gefordert. In dem Papier heißt es laut Medienberichten, dass zwar keine Koalition in Betracht komme, jedoch "alles dazwischen unter Demokraten" besprochen werden könne. Ähnlich wie die Bundes-CDU schließt auch der CDU-Landesvorstand eine Koalition mit der AfD ebenso wie mit der Links-Partei aus.