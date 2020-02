Die CDU-Spitze in Berlin hat Neuwahlen in Thüringen empfohlen.

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer teilte mit, das Präsidium der Partei habe sich in einer Schaltkonferenz einstimmig dafür ausgesprochen. Sie warf dem eigenen Landesverband in Thüringen vor, gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. Sie sehe keine stabile Grundlage für den jetzt gewählten Ministerpräsidenten von der FDP, Kemmerich. Es sei jetzt an ihm zu entscheiden, ob er – so wörtlich - "Ministerpräsident von Höckes Gnaden" bleiben wolle oder nicht, so Kramp-Karrenbauer. Die Thüringer CDU betonte hingegen, sie habe keinen Einfluss auf das Wahlverhalten anderer Parteien und lehne Neuwahlen ab.



Auch aus der FDP-Bundestagsfraktion kommen Forderungen nach raschen Neuwahlen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lambsdorff empfahl den Rücktritt seines Parteikollegen Kemmerich und erklärte, man lasse sich nicht von - so wörtlich - AfD-Faschisten wählen. Wenn das doch passiere, nehme man die Wahl nicht an. FDP-Vorstandsmitglied Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, sie hoffe, dass Kemmerich noch heute von seinem Amt zurücktrete. Er hätte wissen müssen, welche Dimension dies annehme. Kemmerich selbst lehnte Neuwahlen allerdings ab und erklärte im Mitteldeutschen Rundfunk, dies sei keine Alternative.



In Berlin versammelten sich vor der FDP-Bundeszentrale hunderte Menschen, um gegen die Wahl Kemmerichs zu protestieren. Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen. In Köln protestierten etwa 300 Menschen vor dem FDP-Kreisverbandsbüro. Zu den spontanen Kundgebungen hatten SPD, Grüne und Linke aufgerufen.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, äußerte sich entsetzt über die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD. Damit verlasse die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nämlich nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen, sagte Schuster der "Jüdischen Allgemeinen".



Kemmerich hatte sich heute im Thüringer Landtag im entscheidenden dritten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung gegen Amtsinhaber Ramelow von der Linkspartei durchgesetzt. Der abgewählte Ministerpräsident nannte die Wahl seines Nachfolgers eine "widerliche Scharade". Die AfD begründete ihr Wahlverhalten damit, dass sie eine rot-rot-grüne Regierung habe verhindern wollen.