Das CDU-Präsidium hat einstimmig Neuwahlen in Thüringen empfohlen.

Eine Sprecherin der Partei bestätigte dies dem Deutschlandfunk. Auch aus der FDP-Bundestagsfraktion kommen Forderungen nach raschen Neuwahlen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lambsdorff empfahl den Rücktritt des neuen Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich und erklärte, man lasse sich nicht von - so wörtlich - AfD-Faschisten wählen. Wenn das doch passiere, nehme man die Wahl nicht an. Kemmerich selbst lehnte Neuwahlen allerdings ab und erklärte im Mitteldeutschen Rundfunk, Neuwahlen seien keine Alternative.



In Berlin versammelten sich vor der FDP-Bundeszentrale hunderte Menschen, um gegen die Wahl Kemmerichs zu protestieren. Zu der spontanen Kundgebung hatten die Berliner SPD, Grüne und Linke aufgerufen.



Kemmerichs Wahl sorgt auch in der CDU für Kritik. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf dem eigenen Landesverband in Thüringen vor, gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. Generalsekretär Ziemiak meinte, die FDP habe das Land in Brand gesetzt, und CDU-Abgeordnete hätten dies in Kauf genommen.