In Thüringen soll das Waldgesetz geändert und damit der seit Jahren umstrittene Bau von Windrädern in diesen Gebieten untersagt werden.

Wie die Deutsche Presseagentur meldet, verständigte sich der zuständige Landtagsausschuss auf dieses Vorgehen. Zuvor habe es eine Einigung zwischen Linke, SPD, Grüne und CDU gegeben. Damit sei der Weg frei, dass der Landtag das Verbot von Windrädern im Wald noch in diesem Jahr beschließt, erklärten Ausschussmitglieder in Erfurt. CDU und FDP hatten sich für das Verbot eingesetzt.



Kritik kam vom Verband Windenergie. Dessen Landesvorsitzender Hummel sprach von einem Pyrrhussieg. Die Thüringer CDU blockiere nicht nur die Energiewende, sondern verhindere auch einen nachhaltigen Waldumbau.



Windräder im Wald sind in Thüringen ein Dauerthema. Rot-Rot-Grün hatte ihren Bau auf Brachflächen ermöglicht, bisher stehen aber nur ganz wenige Anlagen im Wald.

