In Thüringen hat ein weiterer Politiker eine Morddrohung erhalten.

Der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen, Adams, sagte dem MDR, in einer E-Mail werde mit einem Attentat auf ihn gedroht, sollte er nicht aus der Partei austreten. Gestern hatte der Spitzenkandidat der CDU, Mohring, eine vergleichbare Mail erhalten. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.