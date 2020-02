Thomas Kemmerich hat das Vorgehen der Thüringer FDP-Fraktion bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten nach eigenen Angaben mit der Spitze der Bundespartei abgestimmt. Doch nun steigt der Druck. Parteichef Christian Lindner reiste nach Erfurt - angeblich, um Kemmerich zum Rückzug zu bewegen.

Nach dem Protest mehrerer Landesverbände und Spitzenpolitiker auch aus FDP und Union dagegen, dass sich Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Regierungschef wählen ließ, deutet sich an, dass Lindner auf eine rasche Lösung dringt, wie der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf Parteikreise berichtete.



Demnach wolle der FDP-Chef den Thüringer Kollegen zum Rückzug bewegen. Dazu gäbe es mehrere Szenarien, etwa das Stellen der Vertrauensfrage im Erfurter Landtag, um den Weg für Neuwahlen freizumachen, hieß es im Tagesspiegel. Dazu müsse die CDU-Fraktion mitziehen, um eine Niederlage Kemmerichs bei der Vertrauensfrage sicher zu stellen. Kemmerich hatte am Donnerstagvormittag in der ARD Forderungen nach einer Neuwahl des Landtages abgelehnt.



Zudem bestätigte Kemmerich, dass das Vorgehen bei der Wahl mit der Parteispitze abgestimmt gewesen sei. "Ich war mit Christian Lindner permanent in Kontakt." Der Parteivorsitzende habe gesagt: "Die Entscheidung trifft letztlich der Landesverband in Thüringen." Diese will Lindner nun wohl rückgängig machen.

Kritik aus der FDP an Lindner

Am Mittwoch hatte FDP-Chef Lindner noch an CDU, SPD und Grüne appelliert, das Gesprächsangebot Kemmerichs anzunehmen. Das hatte Kritik ausgelöst, auch bei seinem Parteifreund Gerhart Baum. Dieser sagte im Deutschlandfunk, dass sich Lindner nicht deutlich von dem Vorgang distanziert habe. Er erwarte von Lindner Äußerungen wie von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer oder CSU-Chef Markus Söder, die die Wahl von Kemmerich deutlich kritisierten.



FDP-Präsidiumsmitglied Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sprach sich auf Twitter für den Rücktritt Kemmerichs aus. "Der Spuk in Thüringen muss sofort beendet werden, bevor er zum Albtraum wird", twitterte die frühere Bundesjustizministerin. Das FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte ebenfalls im Deutschlandfunk, dass Kemmerich von seinem Amt zurücktrete.

Druck auf Thüringens CDU steigt

Auch die Thüringer CDU gerät unter Druck. Parteichefin Kramp-Karrenbauer drohte den Parteifreunden in Erfurt mit Konsequenzen, falls sie mit dem neuen Regierungschef Thomas Kemmerich (FDP) zusammenarbeiten sollten. Eine Zusammenarbeit mit Kemmerich wäre ein Verstoß gegen die Parteilinie, die jede Kooperation mit der AfD ausschließe. Kramp-Karrenbauer forderte eine Neuwahl in Thüringen. "Und ich finde, es wäre richtig, wenn dieser Ministerpräsident zurücktreten würde", sagte Kramp-Karrenbauer.



Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul forderte, dass die Wahl sofort und unwiederbringlich rückgängig gemacht werden müsse. "Das geht über einen Rücktritt von Herrn Kemmerich. Wenn er dazu nicht bereit ist, muss man Neuwahlen herbeiführen", sagte Wadephul im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die CDU-Abgeordneten hätten sich enthalten können. "Man kann nicht die Ausübung des Amtes von der Kreierung dieses Amtes trennen, das wäre künstlich", sagte Wadephul. Der frühere thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) sagte dagegen, dass er es der CDU nicht verübeln könne, dass sie dem einzigen "wählbaren Kandidaten" ihre Stimmen gegeben habe. "Ein Tabubruch wäre es gewesen, wenn ein Kandidat der CDU sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsident hätte wählen lassen", sagte Vogel im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Die Thüringer CDU erklärte sich am Mittwochabend zu Gesprächen mit Kemmerich bereit. "Voraussetzung dafür ist aber, dass jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen sein muss", betonte CDU-Generalsekretär Raymond Walk nach einer Sitzung des Landesvorstandes.

Belastung für Große Koalition

Die Entwicklung in Thüringen belastet auch die große Koalition in Berlin. Die SPD wertet die Wahl mit Stimmen der AfD als "Dammbruch". Für Samstag wurde kurzfristig ein Treffen des Koalitionsausschusses angesetzt. Die Thüringer SPD forderte die Parteispitze auf, die große Koalition in Berlin aufzukündigen, "wenn keine unmissverständliche Klärung des Verhältnisses der Bundes-CDU zur AfD erfolgt und daraus Konsequenzen bei der CDU Thüringen erfolgen".