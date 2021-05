Das Wohnhaus des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Höcke ist im Zuge von Ermittlungen wegen Volksverhetzung durchsucht worden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte Medienberichte über den Polizeieinsatz vor einigen Tagen im Wohnort Höckes. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich seit fast einem Jahr mit Vorwürfen gegen den Politiker. Dabei geht es unter anderem um Äußerungen über die Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3, Rackete, die Höcke in sozialen Medien verfasst haben soll. Damit könnte er Flüchtlinge pauschal als Krininelle stigmatisiert haben, so der Verdacht. Es müsse jetzt geklärt werden, wer genau für die Einträge in den Social-Media-Konten Höckes verantwortlich war, sagte der Behördensprecher. Im vergangenen Jahr hob der Thüringer Landtag die Immunität Höckes auf, damit offiziell staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufgenommen werden konnten.

