Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat den Vorstoß von thüringischen CDU-Politikern für Gespräche mit der AfD kritisiert.

Schuster sagte dem "Tagesspiegel", die Kommunalpolitiker handelten verantwortungslos. Sie trügen dazu bei, die AfD weiter salonfähig zu machen. In der Weimarer Republik hätten sich schon einmal bürgerliche Politiker als Steigbügelhalter für eine Partei von rechts außen betätigt.



In einem gemeinsamen Schreiben hatten 17 Kommunalpolitiker in Thüringen ergebnisoffene Gespräche mit der AfD über eine Regierungsbildung gefordert. In dem Papier heißt es laut Medienberichten, dass zwar keine Koalition in Betracht käme, jedoch "alles dazwischen unter Demokraten" besprochen werden könne. Der CDU-Landesvorstand schließt dagegen eine Koalition mit der Links-Partei und der AfD aus.