Menschen empfänden es als Ungerechtigkeit, dass Ukrainerdieselben Ansprüche wie Deutsche hätten, ohne jemals etwas im Land beigetragen zu haben, sagte Voigt dem "Tagesspiegel". Man müsse Menschen in Arbeit bringen, statt sie bedingungslos zu alimentieren. Voigt ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Thüringen im Herbst. Der ukrainische Botschafter Makeiev appellierte an die Union, Schutzsuchende aus der Ukraine nicht zu instrumentalisieren. Die Opfer des Krieges hätten es nicht verdient, Opfer von Wahlkampf-Populismus zu werden, schrieb Makeiev auf der Plattform X.