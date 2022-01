Thüringens Innenminister erwartet Folgen nach Meuthens AfD-Austritt

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) (imago/Jacob Schröter)

Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne nun damit, dass der thüringische AfD-Landeschef Höcke mehr Macht in der Bundespartei an sich ziehen werde. Eine solche Entwicklung werde für den Umgang der Sicherheitsbehörden mit der AfD vermutlich nicht folgenlos bleiben. Meuthen hatte seinen Schritt unter anderem damit begründet, dass Teile der Partei nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stünden. Er stand sechs Jahre an der Spitze der AfD.

Im ZDF sagte Meuthen am Abend, die Partei bewege sich in eine Richtung, die keinen weiteren politischen Erfolg in Deutschland verheiße. Er wolle eine konservative und patriotische, aber keine reaktionäre und nationalistische Politik.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.